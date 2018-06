Operação da PM deixa um morto e quase 3 mil alunos sem aulas no Rio

SÃO PAULO - Um suspeito morreu baleado e um corpo foi encontrado durante uma operação da Polícia Militar na favela Parada de Lucas, na zona norte do Rio. A incursão teria sido motivada pela denúncia de uma invasão de traficantes rivais na região.

A operação contou com 40 agentes do 16º Batalhão (Olaria) e do Batalhão de Operações Especiais (Bope). Segundo a PM, o suspeito foi baleado após resistir a prisão e não resistiu aos ferimentos. Já o segundo corpo foi encontrado dentro de um carro na favela.

A ação deve continuar na região, de acordo com a polícia, que apreendeu uma pistola 9mm.

Segundo a Secretaria Municipal de Educação, três escolas e três creches não funcionaram à tarde em Parada de Lucas e Vigário Geral por causa da ocupação da favela. Por causa disso, cerca de 2.700 alunos ficaram sem aulas.