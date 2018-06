Operação da PM detém 100 pessoas em Madureira, no Rio

SÃO PAULO - Pelo menos 100 pessoas foram detidas nesta quinta-feira, 31, durante operação da Polícia Militar em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, realizada na comunidade do Cajueiro, em Madureira, no Rio de Janeiro.

Segundo a PM, o objetivo da operação é coibir a venda e uso de drogas. As pessoas foram detidas por policiais militares e por agentes de saúde para averiguação. Um ônibus será utilizado para levá-los até a 29ª DP.

Bonsucesso. Seis pessoas foram presas por policiais da 21ª DP, em Bonsucesso, e da 22ª DP, na Penha, com apoio de agentes da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), durante ação na Favela do Mandela, em Bonsucesso, na zona norte do Rio.

Quatro pessoas foram detidas por mandados de prisão, expedidos pela Justiça, uma por flagrante e outra por não pagamento de pensão alimentícia, além de oito motos recuperadas.

Cerca de 40 agentes participaram da ação, que teve início nesta manhã, com apoio do helicóptero Águia. Os policiais chegaram a trocar tiros com traficantes do local, mas não houve feridos.