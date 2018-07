Operação da PM impacta VLT no centro do Rio

RIO - A Polícia Militar faz operações nesta quarta-feira, 4, no Morro da Providência, no centro do Rio , e na região da Praça Seca, na zona oeste. Na Providência, a ação, com policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) local, limitou a operação do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT). A medida foi tomada para que passageiros não ficassem expostos a balas perdidas.

Na Praça Seca, a operação é nas comunidades Bateau Mouche e Barão, e envolve policiais e homens das Forças Armadas . Não foram divulgadas mais informações sobre os objetivos das forças policiais. Os tiroteios na região vêm sendo frequentes desde o começo do ano, em decorrência de uma disputa travada entre traficantes e milicianos.

Não é a primeira vez que trocas de tiros na Providência interrompem a circulação do VLT. O mesmo havia ocorrido no último dia 25 de junho. O VLT passa no entorno da comunidade, que fica bem próximo ao prédio da Secretaria de Segurança Pública do Estado e também do comando do Exército, ambos na Avenida Presidente Vargas.

