Operação da PM mobiliza mais de 200 policiais no Rio e na Baixada

RIO - Mais de 200 policiais militares participam de operação no Rio e na Baixada Fluminense para combater quadrilhas especializadas em roubo de veículos. A ação começou às 5h30 da manhã desta sexta, 22, nos principais corredores viários de 18 bairros das zonas norte e oeste da capital e em quatro municípios da Baixada.

???? ATENÇÃO! ???? A #PMERJ realiza, nesta sexta-feira, uma mega operação para reprimir roubos de carro no Rio e na Baixada Fluminense, denominada "OPERAÇÃO CORTE CEGO". Ao todo, são mais de 200 policiais militares de unidades operacionais especiais e de mais sete batalhões. pic.twitter.com/AV5ZLD9wcx — PMERJ (@PMERJ) 22 de fevereiro de 2019

A operação foi batizada de Corte Cego, e conta com efetivo de sete batalhões e de unidades especiais, incluindo o Batalhão de Operações Especiais (Bope) e de Choque. O principal ponto de ação é no bairro de Irajá, na zona norte do Rio.

Segundo informações da Secretaria de Estado de Polícia Militar (Sepol), os carros roubados nas áreas onde ocorre a operação são, em sua maioria, levados às comunidades do Chapadão e da Pedreira para serem desmanchados.

Ainda não há balanço da ação da PM nesta sexta.