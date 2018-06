Operação da PM prende 43 pessoas no Paraná

A Operação Desarmamento, iniciada pela Polícia Militar na noite de sexta-feira, 22, e finalizada neste domingo, 24, prendeu 43 pessoas, entre adultos e adolescentes, e apreendeu 41 armas em todo o Estado do Paraná.

A operação realizou abordagens a pessoas, a veículos e em estabelecimentos, além de bloqueios em vias públicas, com a finalidade de procurar armas e entorpecentes. Foram abordados 8.836 pessoas e 3.682 veículos.

Além do desarmamento, a operação também coibiu outras infrações penais como furtos, roubos, tráfico e infrações de trânsito. A PM apreendeu ainda seis armas brancas, 79 munições e emitiu 380 autos de infração de trânsito urbano e mais dois rodoviários.

Do número total de veículos, 134 foram removidos dos locais e outros dois, que haviam sido furtados, foram recuperados pela PM, além do recolhimento de seis carteiras de habilitação.

Foram ainda realizados 26 flagrantes, 21 termos circunstanciados e cumprido um mandado judicial. Também foram recolhidos 12 quilos de maconha e 600 pedras de crack prontas para venda, que se chegasse ao mercado, renderiam aproximadamente R$ 3 mil.

A maioria das armas de fogo apreendidas tanto pelo Comando do Policiamento da Capital (CPC) quanto pelo Comando do Policiamento do interior (CPI) é de revólveres, calibres 38 e 32, e pistolas, calibres 380 e 7,65.