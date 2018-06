Operação da Polícia prende 23 por tráfico de drogas no DF

SÃO PAULO - A Polícia Civil prendeu nesta sexta-feira, 20, 23 pessoas acusadas por envolvimento com o tráfico de drogas em Ceilândia, no Distrito Federal. A Operação Combate Direto contou com 70 agentes e foi deflagrada após investigações duraram três semanas e monitoramento do tráfico através de filmagens, segundo o delegado Manoel Ludovino Neto.

Foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão em residências dos acusados no envolvimento do tráfico. Vinte e três pessoas foram detidas e levadas para a delegacia do município.

Deste total, após averiguação, apenas cinco, três homens e duas mulheres, foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e permaneceram presos. Foram apreendidos dinheiro, drogas, balança de precisão, entre outros. De acordo com o delegado, alguns familiares dos detidos também já haviam sido presos anteriormente.