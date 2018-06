Operação das Forças Armadas no RN custou R$ 8,9 milhões

NATAL - O emprego das Forças Armadas no Rio Grande do Norte após as rebeliões na Penitenciária Estadual de Alcaçuz, na região metropolitana de Natal, custou R$ 8,9 milhões ao Ministério da Defesa. O valor foi confirmado nesta segunda-feira, 6, pelo titular do Ministério, Raul Jungmann, durante cerimônia de avaliação da operação no Quartel do Exército, na capital.

Ao longo de 16 dias, 1.887 homens das Forças Armadas reforçaram o policiamento ostensivo na Grande Natal depois de ataques de vandalismo a ônibus, prédios públicos e carros oficiais. As ordens para os ataques saíram de Alcaçuz, onde 26 presos foram mortos durante as rebeliões do mês passado.

O Ministério da Defesa deverá ter o mesmo custo na Grande Vitória, para onde deslocou tropas federais após a greve da Polícia Militar e uma onda de assassinatos.