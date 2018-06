Operação de busca a vítimas do voo 447 completa mil horas

Novos destroços - sem quantidade nem tamanhos informados - foram vistos nas buscas desta segunda-feira, a 950 quilômetros do arquipélago de Fernando de Noronha, na região fronteiriça entre a área de jurisdição do espaço aéreo do Brasil e de Dacar (Senegal) e a cerca de cem quilômetros da região central de buscas - onde foram localizados os primeiros destroços. Mesmo com o avião radar R-99 fazendo varreduras em outras áreas, a localização de destroços e corpos tem se concentrado nessa área específica.

Para contextualizar o que significam mil horas de voo, o assessor de imprensa observou que a operação de resgate realizado no final do ano passado em Santa Catarina, devido a enchentes, totalizou 460 horas, menos da metade da operação ligada ao voo 447. As atividades seguem uma mesma sequencia: o avião R-99 - que já varreu uma área equivalente a cinco vezes o Estado de São Paulo e faz uma média de três viagens diárias - faz as buscas por radar e em seguida as aeronaves decolam para fazer as buscas visuais.