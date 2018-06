Operação na favela Santa Marta apreende drogas e munição

Dois dias após registrar o primeiro homicídio em oito anos, a favela Santa Marta, na zona sul do Rio, foi alvo neste domingo de uma operação da Polícia Militar. Foram encontrados mais de 100 cápsulas de cocaína, 300 de maconha e outras 300 de crack, além de mil cápsulas de munição de diferentes armas.

De acordo com a Polícia Militar, foram apreendidos neste domingo 112 cápsulas de cocaína; oito tabletes e 298 sacolés de maconha; 328 pedras e 291 papelotes de pó de crack. Também foram encontradas 292 munições para armas de calibre 40 e outras 721 cápsulas para armas calibre 556. O local das apreensões não foi informado.

A apreensão foi feita por policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP), a primeira instalada no Rio, ainda em 2006. Desde então, nenhum homicídio havia sido registrado na favela, localizado no bairro de Botafogo.

Na madrugada de sábado, um suspeito de tráfico foi morto e outras duas pessoas presas após uma denúncia anônima na comunidade. De acordo com a PM, os policiais foram alertados para a movimentação de suspeitos na mata, onde teria ocorrido o confronto.

Na madrugada de sexta e de sábado houve disparos de tiros na favela. Na sexta-feira, a energia elétrica no local também foi cortada. No sábado, policiais do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) reforçaram o policiamento no local e realizaram patrulhas. Não há registro de confrontos.