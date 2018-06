Operação do Bope deixa ao menos três mortos no Rio de Janeiro

SÃO PAULO - Três suspeitos morreram na manhã desta quarta-feira, 15, durante uma operação do Batalhão de Operações Especiais (Bope) na Vila Vintém, em Padre Miguel, zona oeste do Rio. A operação tem como objetivo capturar traficantes na região e apreender drogas e armamento.

Segundo a Polícia Militar, os suspeitos foram baleados durante um confronto com os policiais. Os três foram levados para o Hospital Albert Schweitzer, em Realengo, também na zona oeste, mas não resistiram aos ferimentos.

A PM informou que foram apreendidos entorpecentes, munição e armamentos, incluindo uma granada.

Mais operações. A Polícia Civil realiza nesta quarta incursões em pelo menos duas comunidades no Rio. No começo da manhã, policiais do 22º DP da Penha entraram na favela Nova Holanda, no complexo da Maré, com o objetivo de encontrar armas usadas por traficantes.

Outra equipe de policiais civis foram deslocados para a Parada de Lucas, na Baixada Fluminense, também para encontrar possíveis locais onde estariam escondidos armamentos. Um helicóptero da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) foi usado na operação.

Não há informações de presos ou material apreendido até o momento.