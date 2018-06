Operação do Bope deixa um morto em favela do Rio

Um suposto traficante morreu na manhã desta quinta-feira, 18, durante operação do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) na favela do Jacarezinho, zona norte do Rio de Janeiro.

De acordo com informações iniciais da Polícia Militar, a ação, que contou com o apoio do 3º batalhão da PM (Meier), ainda apreendeu 300 kg de maconha e um fuzil. O suspeito baleado foi encaminhado ao Hospital Salgado Filho, mas não resistiu aos ferimentos.