Operação do Bope no Complexo do Alemão prende foragido da Justiça

São Paulo, 27 - Um homem foi preso na manhã desta terça-feira, 27, durante operação do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) no Complexo do Alemão, na zona norte do Rio, como parte do processo de pacificação dos Complexos do Alemão e da Penha para instalação das Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs).

Segundo a PM, o homem detido era foragido da Justiça, acusado por receptação. Ele foi levado para a sede da Força de Pacificação. Nome do preso não foi divulgado.

Durante a ocupação, policiais estão fazendo revistas em moradores da região à procura de criminosos que ainda possam estar atuando na área. Ainda não há informação sobre drogas ou armas apreendidas. As datas de inaugurações dessas novas UPPs ainda serão divulgadas.

O objetivo da ocupação é substituir a presença das tropas do Exército no Complexo do Alemão por policiais militares para a instalação de duas bases de UPP. O fim do processo de mudança está previsto para junho.