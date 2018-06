Operação em dois Estados prende 11 e apreende 200 máquinas caça-níqueis

SÃO PAULO - Onze pessoas foram presas nesta terça-feira, 19, acusadas de pertencer a uma quadrilha especializada na exploração de máquinas caça-níqueis na Bahia. A Operação Bancarrota, da Polícia Federal (PF), visa cumprir 15 mandados de prisão preventiva e 38 de busca apreensão para serem cumpridos nos municípios de Feira de Santana, na Bahia, e São Gonçalo dos Campos, no Rio de Janeiro. Já foram apreendidos cerca de 200 máquinas caça-níqueis, documentos e grande quantia em dinheiro.

Durante as investigações realizadas desde o recebimento de denúncia, no início de 2008, foi apontada a possível participação de membros de forças policiais das áreas investigadas na atuação da quadrilha.

As máquinas caça-níqueis eram montadas em Feira de Santana e distribuídas em pontos naquela cidade, assim como para outros municípios do interior do Estado e para Alagoas. A organização criminosa desenvolveu um esquema de controle das máquinas e de seus integrantes, consistente na afixação de "selos" identificadores, com finalidade de evitar que as mesmas fossem apreendidas. Os "selos" eram renovados mensalmente e o valor recolhido como pagamento de tais etiquetas era repassado ao chefe da organização criminosa, que garantia a operação das máquinas.