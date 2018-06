Operação em favelas do Rio deixa 2 mortos e 1 preso

Além da prisão de Charles Lúcio C. Ramos, foram apreendidos duas pistolas, um rádio transmissor e drogas. A operação foi deflagrada nas favelas da Coreia, em Senador Camará, Vila Aliança, em Bangu, e Vila Kennedy.

A Polícia Civil, junto com a PM, também desencadeou operações em outras favelas da cidade. Segundo a Polícia, cerca de 100 homens de várias delegacias especializadas, comandados pela Delegacia de Repressão a Crimes Organizados (Draco), estão no conjunto habitacional Antares e na Favela do Rola, em Santa Cruz, na zona oeste do Rio.

Os policiais cumprem 23 mandados de prisão e dez de busca e apreensão contra traficantes que fugiram do conjunto de favelas do Alemão após a ocupação da polícia. Eles contam com o apoio de veículos blindados e de um helicóptero. Mauridice Aguiar Junior, supsoto gerente do tráfico na favela do Rolo, suposto gerente do tráfico, foi preso e outros dois menores foram apreendidos.

Já a Polícia Militar faz operação em favelas da Vila Aliança, em Bangu. A PM ainda não tem informações sobre o resultado da operação.