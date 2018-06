Operação em MG mobiliza quase 900 policiais e cumpre 74 mandados de prisão

SÃO PAULO - A Polícia Civil realiza nesta terça-feira, 19, a Operação Vento Norte, contra homicídios, tráfico de drogas e furto de veículos em Minas Gerais. Ela é resultado de investigação iniciada há 19 meses, que começou na Regional Venda Nova.

Foram expedidos 178 mandados de busca e apreensão e 74 de prisão para serem cumpridos em vários bairros da capital, Região Metropolitana de Belo Horizonte e cidades do interior do Estado.

Participam da ação 878 policiais, distribuídos em 198 viaturas, com apoio do canil do Departamento Antidrogas e de helicóptero, além de médicos legistas, peritos e identificadores.