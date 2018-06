Operação em morros do Rio detém um homem e apreende armas e drogas

Atualizado às 12h50

RIO - Um homem foi preso no Morro do Chapadão, em Costa Barros, e drogas e armas foram apreendidas em operações da Polícia Militar também no Chapadão, no Complexo da Maré e na favela Para Pedro, em Colégio, na manhã deste sábado, 22. Desde a noite de sexta-feira, 21, cinco batalhões de Polícia Militar ocupam os três morros na zona norte do Rio.

No Complexo da Maré, o Comando de Operações Especiais, que inclui os batalhões de Operações Especiais (Bope), de Ações com Cães (BAC) e o Grupamento Aeromóvel (GAM) ocupam as favelas Parque União e Nova Holanda. Duas aeronaves são usadas na operação que busca apreender armas e drogas e combater a facção criminosa que atuava na região. Até as 12h, haviam sido apreendidos 7kg de maconha prensada e 3kg de cocaína, um fuzil AK 47, dois carregadores de pistola .40 e uma granada. A operação é acompanhada por policiais da 21ª Delegacia de Polícia (Bonsucesso).

O Batalhão de Choque realiza operação no Morro do Chapadão, em Costa Barros, também em busca de armas e drogas que poderiam ter sido deixadas por bandidos que atuavam na região. Um homem foi preso e levado para a 39ª DP (Pavuna). Também foram apreendidas três motos roubadas, 300 trouxinhas de maconha e 100 cápsulas de cocaína.

O 41º Batalhão de Polícia Militar (Irajá) realizou, na sexta, operação na favela Para Pedro, em Colégio. Segundo a PM, houve troca de tiros com bandidos da região e dois homens morreram no local. Além deles, três homens foram detidos e um menor foi apreendido. Os policiais também apreenderam um fuzil calibre 7,62, uma metralhadora 9 mm, duas pistolas calibre 9 mm, 24 munições de pistola, 21 munições de fuzil, três granadas defensivas de uso exclusivo das Forças Armadas, 35 frascos de cheirinho da loló, 25 cápsulas de cocaína, dois tabletes de maconha, três rádios transmissores, dois celulares, quatro carregadores e R$ 191,00 em espécie. O caso também foi registrado na 39ª DP.

Uma operação também foi deflagrada no Morro do Juramento, em Vicente de Carvalho, por volta das 20h de sexta e se estende neste sábado, 22. A favela fica na área do 41º BPM, e conta com o apoio do 2º Comando de Policiamento de Área (2º CPA), que inclui o 9º BPM (Rocha Miranda) e o 14º BPM (Bangu),que auxiliam a ocupação. Até o momento, não houve apreensões, feridos ou mortos, segundo a PM.

Reforço. Na segunda-feira, 24, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, e o chefe do Estado-maior das Forças Armadas, José Carlos de Nardi, se reunirão com o secretário de Estado de Segurança, José Mariano Beltrame, e a cúpula de segurança para definir as ações que serão implantadas no Rio. Na sexta-feira, o governador do Rio, Sérgio Cabral e o ministro Cardozo, anunciaram o envio de tropas federais para ajudar na segurança pública da capital.

Incêndio. Em Madureira, um ônibus foi incendiado por cerca de 20 adolescentes encapuzados na Rua Pirapora, perto da Rua Conselheiro Galvão, também na noite de ontem. Eles teriam ligação com o Morro do Cajueiro que fica próximo ao local.