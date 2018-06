Operação fecha 11 casas do jogo do bicho na zona sul de SP

Uma ação conjunta entre a subprefeitura da Vila Mariana, na zona sul de São Paulo, e a Polícia Civil resultou no fechamento de 11 estabelecimentos que exploravam jogo do bicho em três bairros da região. De acordo com a assessoria da subprefeitura, os estabelecimentos funcionavam como uma lotérica tradicional, mas não apresentavam qualquer tipo de licença expedida pelo município. Essa operação, realizada nos bairros da Vila Mariana, Moema e Saúde, é a continuidade de uma outra ação que já fechou 13 bingos na região. Segundo a subprefeitura, além da interdição e lacração do local, os proprietários dos imóveis foram multados em cerca de R$ 4 mil cada um, valor que varia de acordo com o tamanho do estabelecimento. Em uma das casas também foi aplicada uma multa de R$ 10 mil, referente a um toldo irregular, que não respeitava a nova lei Cidade Limpa. Inicialmente, 20 estabelecimentos foram fiscalizados. Destes, oito foram flagrados em atividade e os apostadores foram conduzidos aos respectivos distritos policiais. Outros três locais que estavam fechados não escaparam da fiscalização e também foram lacrados, já que a Subprefeitura constatou o funcionamento deles no dia anterior, por meio de fotografias. Um relatório será preparado pela subprefeitura e encaminhado à Polícia Civil.