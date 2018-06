Operação limpa áreas de ''drive-thrus'' na zona sul A Polícia Militar, a Subprefeitura de Santo Amaro e a Guarda Civil Metropolitana começaram ontem uma operação na região da Avenida Jornalista Roberto Marinho, nos bairros do Campo Belo e Brooklin, na zona sul de São Paulo, que abriga o esquema do "drive-thru" (venda de drogas a motoristas realizada em geral por crianças e adolescentes). O objetivo é limpar o local para tentar desfazer o cenário propício à criminalidade, em especial ao tráfico de entorpecentes. Em seis horas, 13 caminhões foram carregados com entulho e dois estabelecimentos, interditados. OUTROS Em abril de 2006, foram denunciados três "drive-thrus" na região da Avenida Jornalista Roberto Marinho: Palmares/Emboabas, Cristóvão Pereira e Buraco Quente. Apesar das ações das Polícias Civil e Militar, os dois primeiros continuam a funcionar. "Essa operação não é para prender traficante, mas para retirar entulho, carros abandonados e trailers que estão nas ruas de forma irregular e que acabam tornando a região um cenário propício ao tráfico de drogas", disse o capitão da 1ª Companhia do 12º Batalhão, Marcos de Araújo - responsável pelo policiamento. Segundo o coordenador de Infraestrutura e Obras da Subprefeitura de Santo Amaro, engenheiro Luís Antonio Rocha Juvenal, será realizada uma varredura do final da Avenida Jornalista Roberto Marinho até a Avenida Santo Amaro. A operação vai continuar hoje e não tem prazo para terminar.