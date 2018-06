Operação multa 40 veículos e reboca nove no entorno no Rio de Janeiro

SÃO PAULO - Uma operação da Secretaria Especial da Ordem Pública (Seop) multou 40 veículos e rebocou nove por estacionamento irregular na manhã desta quinta-feira, 19, no entorno da Rodoviária Novo Rio, na Zona Portuária, e do Aeroporto Santos Dumont, no centro da cidade.

A ação, deflagrada na véspera do feriado de São Sebastião, teve o apoio de agentes da Secretaria Municipal de Transportes (SMTR). Os fiscais vistoriaram 31 táxis e lacraram 10 por problemas de documentação.

Agentes da Seop também autuaram quatro barracas autorizadas em R$ 256 cada por expor mercadorias fora da área permitida e interditaram outras duas barracas por problemas de documentação. Foram apreendidas 187 bebidas diversas, 18 cadeiras, 12 mesas, quatro churrasqueiras, um triciclo, dois carrinhos de transporte de mercadorias, uma carroça, um freezer horizontal e quatro galões de água que ocupavam indevidamente a via pública. Durante a ação, garis da Comlurb recolheram uma tonelada e meia de lixo urbano.

Viagem Segura. O Departamento de Transportes Rodoviários (Detro) realiza hoje a operação "Viagem Segura" na Rodoviária Novo Rio e nos principais terminais da capital para auxiliar o embarque dos passageiros que decidiram passar o final de semana do feriado prolongado fora do Rio. Além de orientar os usuários e checar a frota regular, equipes atuam no combate ao transporte irregular.