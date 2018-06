Operação na favela da Chatuba (RJ) detém 12 suspeitos após chacina

Atualizado às 13h30 SÃO PAULO - Chega a 12 o número de suspeitos presos durante operações na favela da Chatuba, na Baixada Fluminense, região metropolitana no Rio de Janeiro, após a morte de 12 pessoas no último final de semana. Entre as vítimas estão seis jovens, com idades entre 16 e 19 anos.

Os corpos foram encontrados na manhã dessa segunda-feira, 10, em um canteiro de obras de duplicação da Rodovia Presidente Dutra, a nove quilômetros de distância da residência dos adolescentes.

De acordo com os policiais, todos os assassinatos foram cometidos por traficantes de drogas da região em uma tentativa de "demonstrar força e marcar território.

Segundo a Polícia Militar, doze suspeitos, entre eles dois menores, foram levados para a delegacia nesta terça-feira, 11, na ação especial de policiais militares do Choque e do Batalhão de Operações Especiais (Bope).

Dois suspeitos foram detidos na segunda-feira, durante uma operação conjunta das polícias Civil e Militar. Autoridades ainda trabalham com a possibilidade de existirem mais corpos nas intermediações da rodovia.

A ocupação é feita por tempo indeterminado e não houve registro de confrontos. Cerca de 250 policiais militares participam da ação. Com a ocupação, uma Companhia Destacada da Polícia Militar, com 112 homens, será instalada na área.

Na mesma região onde os jovens foram mortos, Jorge Augusto de Souza Alves Júnior, de 34 anos, cadete da PM, foi assassinado. Com marcas de tortura, o corpo do cadete foi encontrado no porta-malas do seu Fox, na manhã de sábado, 8. Ele foi morto a tiros.

Alves havia participado de um baile no Clube Lisboa e foi levar uma moça em casa, na Favela da Chatuba. A polícia acredita que ele tenha sido identificado como policial - a farda estava no carro.

O pastor evangélico Alexandro Lima, de 37 anos, também foi morto na mesma manhã. Ele estaria fazendo uma caminhada, quando foi atacado. A polícia trabalha com a hipótese de o pastor ter testemunhado as agressões ao cadete.

A comunidade é cortada pelo rio Sarapuí e fica nos municípios de Nilópolis e Mesquita, próxima ao Parque de Gericinó. Autoridades afirmam que criminosos que atuam na área fugiram dos complexos do Alemão e da Penha, com a atuação da Polícia Militar, e migraram para esta região da Baixada Fluminense, de acordo com a rádio CBN.