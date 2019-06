Operação na Maré prende líder do tráfico

RIO - A Polícia Militar prendeu um dos líderes do tráfico do morro Chapéu Mangueira na manhã desta quarta-feira, 12. A prisão aconteceu durante operação no Complexo da Maré, conjunto de favelas na zona norte do Rio. Na ação, os policiais aprenderam armas e drogas.

Segundo a PM, Paulo Roberto Silva Taveira, conhecido como Cara Preta, foi baleado na troca de tiros e socorrido. Ele era foragido da Justiça e responde a mais de dez processos criminais. Havia uma recompensa no Portal dos Procurados para quem desse informações que levassem a sua prisão.

"Cara Preta" é considerado foragido da justiça e responde a mais de 10 processos criminais. O Portal dos Procurados do @DDalertaRio oferecia uma recompensa de R$ 1.000 por informações que levassem a sua captura. A operação na Maré continua.#PMERJ #ServireProteger pic.twitter.com/ZjKTHU2tBS — PMERJ (@PMERJ) 12 de junho de 2019

Na operação, os policiais também apreenderam uma espingarda calibre 12, 456 potes de cocaína, dois painéis balísticos, munições e um bloqueador de sinal GPS. Uma grande quantidade de maconha, ainda não contabilizada, também foi apreendida.

No início da tarde, um princípio de manifestação causou interdição na Linha Vermelha, uma das principais vias expressas da região. Segundo a PM, o protesto é de um grupo moradores da Maré.