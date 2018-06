Operação no Complexo da Maré deixa ao menos 5 mortos

Cerca de 350 policiais civis realizam uma operação nas favelas do Complexo da Maré, zona norte do Rio. Segundo a Rádio CBN, no total, 15 delegacias especializadas e 39 distritais estão envolvidas na ação.

O objetivo da operação é prender uma quadrilha responsável por assaltos a carros praticados na região. Até o momento, segundo a Polícia, ao menos 5 pessoas teriam sido mortas em confronto e outras 10 já teriam sido presas.

De acordo com as informações da CBN, foram encontrados uma prensa usada na fabricação de drogas e uma oficina de armas, com furadeiras e ferramentas. No mesmo beco, quatro granadas também foram apreendidas pelos policiais

Um integrante da quadrilha, Rogério Rodrigues de Freitas, conhecido como "Pará", já foi preso. A polícia continua a operação, que não tem previsão para terminar.