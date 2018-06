Operação no Jacarezinho mata 1 Cerca de duzentos policiais de várias delegacias especializadas da Polícia Civil realizaram na manhã de ontem operação na Favela do Jacarezinho, na zona norte do Rio. A operação tinha o objetivo de cumprir mandados de prisão, entre eles o do traficante Choque, que seria o chefe do tráfico local. Um adolescente de 15 anos morreu e outro foi detido. Segundo a polícia, o rapaz morto seria traficante e estava armado. Armas, drogas e carros roubados foram apreendidos. Em maio, uma incursão do Batalhão de Operações Especiais (Bope) e da Polícia Militar deixou outros dois traficantes mortos na favela. A ação foi motiva por um ataque a uma viatura da PM. A estação ferroviária do Jacarezinho chegou a ser fechada durante o tiroteio. A polícia não descartava novas ações para combater a criminalidade local.