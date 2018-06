Operação no Morro da Mangueira deixa criança de 1 ano ferida

Uma criança de um 1 e 9 meses foi ferida na barriga por estilhaços de um tiro, na manhã desta quinta-feira, 6, durante operação da Polícia Civil com cerca de 200 agentes no morro da Mangueira, na zona norte do Rio. Foto: Fábio Motta/AE Policial que participa da operação revista a mochila de um jovem morador do Morro da Mangueira O objetivo era prender o traficante Leandro Monteiro Reis, o Pitbull, um dos mais procurados no Rio, mas ele não foi encontrado. Foto: Fábio Motta/AE O menino Cauê Rodrigues da Silva foi levado para o Hospital do Andaraí e recebeu alta no fim da tarde. Durante a operação, a polícia prendeu um homem foragido do sistema penitenciário e apreendeu mil papelotes de cocaína. Atualizado às 21h54