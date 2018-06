Operação no Morro da Mangueira mata um e apreende drogas

SÃO PAULO - Um suposto traficante morreu nesta terça-feira, 17, durante operação de combate ao tráfico de drogas no Morro da Mangueira, zona norte do Rio de Janeiro. De acordo com a Polícia civil, cerca de 100 quilos de maconha foram apreendidos e seis pessoas presas durante a ação, realizada por 120 policiais de três delegacias, com o apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core).

Veja também:

PF prende 50 por tráfico internacional de drogas no RS

A operação começou quando os policiais foram investigar informações sobre drogas escondidas em uma casa de oração desativada, localizada ao lado de uma construção do Programa de Arrendamento Residencial do governo federal, na Candelária. Houve troca de tiros e o suspeito acabou morrendo baleado no confronto.

Além da droga, foram apreendidas três espingardas calibre 22, uma escopeta calibre 12, duas pistolas, sete granadas, diversas munições de vários calibres, peças para manutenção de armamentos, além de grande quantidade de maconha, crack e cocaína.

Material apreendido pelos policiais durante a operação na zona norte. Foto: Fábio Motta/AE