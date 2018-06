Operação no Paraná apreende R$ 1 milhão em contrabando

Uma operação conjunta da Polícia Militar do Paraná, Receita Federal e Polícia Federal apreendeu neste sábado, 15, dez automóveis e cinco caminhões utilizados em contrabando, que somam aproximadamente R$ 1 milhão.

Também foram detidos três adultos e um adolescente recolhido no distrito de Oliveira Castro, próximo a Guaíra, região oeste do Estado. Três caminhões estavam carregados com mais de mil caixas de cigarros, eletrônicos (CDs e DVDs), perfumes e roupas.

Segundo a polícia, alguns dos veículos aprendidos possuem rádios comunicadores, a maioria deles escondida no painel, e os automóveis pequenos não têm os bancos traseiros e nem do passageiro.

Os caminhões apreendidos são um Volkswagem 11.130, com placas do Paraná (com cerca de 200 caixas de cigarros, eletrônicos, perfumes), um Chevrolet C60, sem placas (encontrado vazio e de uso apenas às margens do Lago Itaipú), um bitrem P112 com um cavalo mecânico e dois reboques com placas do Paraná (com cerca de 800 caixas de cigarro), um Scania com placas do Estado de Santa Catarina com um cavalo mecânico e um reboque e um Chevrolet C60, com placas do Paraná (com roupas), que era conduzido pelo menor.

Os automóveis apreendidos são quatro Vectras (um com placas do Distrito Federal, dois do Paraná e um de São Paulo), um Mercedes Classe A (Paraná); um Fox (Santa Catarina), um Santana (Paraná), um Astra (Paraná), um Pickup Corsa (Paraná) e um Fiat Strada (Mato Grosso). Este último veículo, de acordo com o tenente Fernando, estava carregado com cigarros.