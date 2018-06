Operação-padrão da PF começa no fim da tarde em aeroporto do Rio

RIO DE JANEIRO - A operação-padrão dos agentes da Polícia Federal, iniciada nesta quinta-feira, 19, nos principais aeroportos brasileiros, ainda não afetou o embarque de passageiros no Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim (Galeão), no Rio. Os agentes fluminenses decidiram começar a operação no fim da tarde. Às 17h eles vão revistar as bagagens de passageiros de um voo com destino à França.

A Federação Nacional dos Policiais Federais (Fenapef) recomenda a quem estiver com viagem marcada que chegue aos aeroportos com antecedência, para evitar atrasos. De manhã, a movimentação foi tranquila no Tom Jobim, sem nenhuma reclamação por parte dos passageiros que aguardavam embarque no terminal.

Segundo a Fenapef, o objetivo da operação é chamar a atenção do governo sobre os prejuízos que a terceirização em pontos considerados estratégicos causam aos usuários dos aeroportos, além de reivindicar melhores condições de trabalho. O movimento será por tempo indeterminado.