Operação policial apreende 1 tonelada de maconha no PR

Uma operação realizada por policiais civis do Núcleo de Repressão ao Tráfico de Drogas da Divisão de Narcóticos (Dinarc) e do Núcleo de Repressão a Crimes Econômicos (Nurce), em conjunto com a Polícia Federal, apreendeu cerca de 1 tonelada de maconha na rodovia estadual PR-323, na região de Umuarama, noroeste do Paraná, nesta sexta-feira, 22. De acordo com o delegado-chefe da Dinarc, Osmar Dechiche, a polícia está concentrando ações na região de Umuarama em razão das operações realizadas em Foz do Iguaçu. "Percebemos que, com maior presença policial em Foz do Iguaçu, os traficantes tentam entrar com a droga por Guaíra e seguem pelas estradas que passam por Umuarama", observou ele. Na operação desta sexta, foram presos Cleiton Farias da Silva, que dirigia o caminhão, e o ajudante dele, Elvis Carlos de Souza, ambos de 26 anos. Ainda segundo a polícia, o caminhão estava carregado com amido de mandioca ensacado. A polícia informou que os dois presos moram em Campinas, no interior paulista. Conforme o relato dos presos aos policiais, eles ganhariam R$ 15 mil para levar a droga, carregada em Guaíra, para São Paulo. Os dois foram autuados em flagrante por tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico. Se condenados, podem pegar de cinco a 15 anos de reclusão.