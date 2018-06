Operação policial desmonta grupos de extermínio em PE

Numa megaoperação montada para desarticular grupos de extermínio e tráfico de drogas que atuam na região metropolitana do Recife, cerca de 420 policiais militares e civis de Pernambuco prenderam, até o final da tarde desta quarta-feira, 20, 43 pessoas. Nove pessoas continuam foragidas. De acordo com o delegado Joel Venâncio, titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), as prisões atingiram três grupos de extermínio, acusados de executar pelo menos 36 pessoas nos oito primeiros meses deste ano. A ação ganhou o nome de Operação Guararapes, numa alusão ao município de Jaboatão dos Guararapes, vizinho ao Recife, para o qual foram expedidos a maior parte dos 52 mandados de prisão e 53 de apreensão. Entre os suspeitos de pertencer aos grupos estão dois candidatos a vereador de Jaboatão dos Guararapes e três policiais - um civil, um militar e um soldado do Corpo de Bombeiros. Além dos candidatos e policiais, também estão na lista comerciantes e empresários, entre eles o dono de uma retífica de automóveis, onde supostamente funcionava um desmanche de carros. Segundo o secretário de Defesa Social de Pernambuco, Servilho Paiva, as investigações sobre os três grupos começaram em fevereiro. A lista completa com o nome dos presos será divulgada nesta quinta-feira pelo secretário, durante entrevista coletiva. Participam da ação policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Gerência de Polícia Especializada (GPE) e de várias delegacias do Grande Recife. Também integram o grupo policias militares da Companhia Independente de Operações Especiais (CIOE).