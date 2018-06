Operação policial no Vidigal deixa ao menos cinco mortos no Rio Pelo menos cinco suspeitos morreram em uma operação da Polícia Civil na favela de Vigário Geral, no Rio de Janeiro, no pior confronto entre policiais e traficantes de drogas desde o encerramento dos Jogos Pan-Americanos, em julho, disseram autoridades nesta terça-feira. As vítimas, incluindo um menor de 17 anos, apresentavam diversos ferimentos à bala e chegaram sem vida ao Hospital Getúlio Vargas, informou a Secretaria Estadual de Saúde do Rio. Uma jovem de 18 anos também foi ferida por estilhaços na perna esquerda durante a troca de tiros na favela da região norte da cidade, acrescentou uma assessora da secretaria. A polícia informou que a operação tinha como objetivo combater o tráfico organizado na favela e que foram encontrados no local um fuzil e quatro granadas durante a primeira fase da ação, nesta manhã. Também houve operações na favela de Parada de Lucas, próxima a Vigário Geral, segundo a polícia. A operação é a maior da polícia carioca desde o fim do Pan-Americano, realizado de 13 a 29 de julho sob completo clima de tranquilidade na cidade, que era vigiada por 18.000 agentes de segurança, respaldados por aeronaves e uma rede de câmeras de vigilância. Em 27 de junho, uma operação com cerca de 1.350 homens no Complexo do Alemão, também na zona norte, resultou na morte de 19 suspeitos. A operação aconteceu após mais de um mês de cerco às favelas, durante o qual outros confrontos entre policiais e traficantes resultaram na morte de outras 20 pessoas. Três dias após o fim do Pan, a polícia encontrou sete corpos dentro de um veículo, que segundo as autoridades seriam vítimas da guerra entre facções do crime organizado na capital fluminense. (Por Julio César Villaverde)