Polícia retoma imóveis do Minha Casa Minha Vida invadidos por traficantes no RS

PORTO ALEGRE - Cerca de 100 agentes do Departamento de Investigações do Narcotráfico da Polícia Civil do Rio Grande do Sul (Denarc/RS) cumpriram, na manhã desta terça-feira, 16, 21 mandados de busca e apreensão em um condomínio popular do programa federal Minha Casa Minha Vida no bairro Restinga, na zona sul de Porto Alegre. Conforme a Polícia Civil, os traficantes voltaram a expulsar os moradores dos apartamentos e ocupar os espaços para o comércio de drogas.

Em outubro de 2015, uma mesma ação policial foi realizada no condomínio resultando na prisão de 46 pessoas envolvidas com o tráfico de drogas na região.

"Dos 21 imóveis vistoriados, mais da metade estava irregular", disse o delegado Mário Souza, responsável pelas investigações.

Segundo o delegado, o objetivo da operação, denominada Regresso, é retomar os imóveis invadidos aos atuais proprietários.