Operação policial termina com três mortos na Bahia

SÃO PAULO - Um traficante líder de uma facção responsável pelo comércio de drogas em Salvador e Região Metropolitana morreu na madrugada desta sexta-feira, 25, num confronto com a polícia no bairro do Nordeste de Amaralina. Outros dois traficantes, ainda sem identificação, também morreram durante a operação policial.

De acordo com a Secretaria de Segurança pública (SSP), cerca de 900 policiais continuam na região com o objetivo de cumprir 30 mandados de prisão. Os agentes também procuram drogas, armas e veículos que seriam usados por bandidos. A ação se estende também para os bairros de Santa Cruz e Chapada do Rio Vermelho. Nesse locais, as equipes montaram bloqueios para abordar veículos e pedestres.