Operação prende 149 pessoas durante o carnaval no litoral paranaense

SÃO PAULO - Oito adolescentes foram apreendidos e 149 pessoas foram presas durante a Operação Carnaval da Polícia Militar no litoral do Paraná. Segundo o balanço, divulgado nesta sexta-feira, 24, foram apreendidas oito armas de fogo.

Foram abordadas 14.645 pessoas e 5.093 carros, em cinco dias. No período, houve 46 casos de furto registrados, além de 37 lesões corporais, 179 ocorrências de perturbação do sossego.

Para garantir a segurança de foliões e moradores do litoral foram enviados mais 204 policiais militares para se juntarem aos 800 que já atuavam na Operação Verão.

Trânsito. Os policiais apreenderam 143 veículos irregulares, emitiram 746 autos de infração e registrados 25 acidentes, nas áreas urbanas. No trânsito rodoviário, foram registrados, no feriado, 26 acidentes e nove feridos. Não houve mortos. Ainda nas estradas do litoral foram presas 15 pessoas e emitidas 42 autuações referentes à embriaguez, e 842 autuações por excesso de velocidade.