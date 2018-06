Operação prende 2 supostos milicianos em favela do Rio

Pelo menos duas pessoas foram presas nesta quarta-feira, 8, durante operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro contra milicianos da região da Favela do Barbante, em Inhoaíba e Cosmos. Segundo o diretor do Departamento de Polícia da Capital (DPC) e coordenador da operação, delegado Ronaldo Oliveira, um dos objetivos principais já foi alcançado, que era identificar o criminoso, conhecido como "Sprinter". Ele é acusado de ser o responsável pelo desaparecimento de uma família na Favela do Barbante, no último dia 30.

Cerca de 80 policiais de diversas delegacias estão cumprindo 11 mandados de prisão. Participam da operação a Delegacia de Homicídios (DH/Oeste), de Roubos e Furtos (DRF), de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC), de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) e Polícia Interestadual (Polinter), além de 15 delegacias distritais.