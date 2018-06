Operação prende 21 por tráfico de drogas no sertão de Pernambuco

SÃO PAULO - Ao menos 21 pessoas foram presas nesta sexta-feira, 21, no sertão de Pernambuco, durante a Operação Terra Nostra, deflagrada em conjunto com as Polícias Civil e Militar com o objetivo de combater o tráfico de drogas no sertão do Estado.

Estão sendo cumpridos 25 mandados de prisão e 25 de busca e apreensão nas cidades de Petrolina, Orocó, Petrolândia, Floresta e Cabrobó, no conhecido Polígono da Maconha, segundo a polícia. Uma pequena quantidade de crack e maconha foi apreendida, de acordo com a polícia. Ao todos, 250 policiais civis e militares participam da operação.