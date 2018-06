Operação prende 64 pessoas no Rio Grande do Sul

Uma ação da Brigada Militar do Rio Grande do Sul prendeu 64 pessoas durante ação realizada em 144 municípios do Estado, entre quarta-feira e a madrugada desta quinta-feira, 1º. As pessoas presas tinham envolvimento com ocorrências de furto/roubo de veículos, tráfico de drogas, armas e munições, homicídios, desmanches criminosos, roubo a bancos, prostituição infantil e roubo de cargas, ou eram foragidos.

Foram organizadas barreiras, tomadas de pontos de drogas, ações de patrulha, abordagens e identificação de suspeitos para a realização das prisões. Durante a operação, foram apreendidos drogas, armas de fogo, munições, veículos e carteiras de motoristas.

Segundo a Brigada Militar, a Operação Esforço Concentrado Centauro, foi desenvolvida em duas etapas. Na primeira, das 9 às 17 horas da quarta-feira, em Porto Alegre e nas regiões Metropolitana, centro-sul, Vale do Rio dos Sinos e serra, foi realizada pelos Comandos Regionais, Comando Ambiental e Bombeiros. Na segunda fase, das 21 horas de quarta até 5 horas da madrugada desta quinta-feira, pelo Comando Rodoviário (Porto Alegre, Passo Fundo e Santa Maria).