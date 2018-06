Operação prende quadrilha de tráfico e roubo de carros em BH

A Polícia Federal, em operação conjunta com a Polícia Civil de Minas Gerais, prendeu na quinta-feira, 29, uma quadrilha especializada no tráfico de drogas e roubo de veículos que atuava em diversos bairros de Belo Horizonte. De acordo com a comunicação social da PF, as áreas preferidas pelo bando eram Jaraguá, Planalto, Castelo e Alípio de Melo, além da região metropolitana da capital mineira. Quatro homens foram presos. Com eles, os policiais apreenderam porções de maconha e crack, balança de precisão, um revólver calibre 38, uma pistola calibre 380, um Volkswagen Gol com placa adulterada, um Fiat Brava roubado, relógios e ainda vários objetos suspeitos de serem produto de crime. Na casa de um dos presos, os agentes recolheram folhas de cheque de uma perita criminal federal que, há dias, no bairro Jaraguá, teve seu carro, um Fiat Idea, roubado por um assaltante. Os presos foram indiciados por tráfico de entorpecentes, cuja pena varia de cinco a 15 anos de prisão, e roubo de veículos, que prevê reclusão de quatro a 10 anos.