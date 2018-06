Operação prende quadrilha que roubava carros de luxo em Fortaleza

SÃO PAULO - O Ministério Público do Ceará cumpriu 17 mandados de prisão nesta terça-feira, 27, durante uma operação para desmantelar uma quadrilha que roubava carros de luxo em Fortaleza. Entre os investigados, 12 já estavam presos, cinco foram capturados nesta manhã. Outros cinco estão foragidos.

Os mandados de prisão são contra bandidos que atuavam com roubo, receptação, adulteração de sinais identificadores de veículo, falsificação de documentos públicos e a venda de carros de luxo, roubados em Fortaleza.

Depois de adulterados, os veículos roubados eram enviados e vendidos em outros estados como Goiânia, Maranhão e São Paulo. Durante as investigações foi constatado que os criminosos são responsáveis por pelo menos três assaltos a veículos de luxo, por semana, em Fortaleza.

A ação, realizada por intermédio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), com apoio das polícias Civil e Militar, também cumpriu 11 mandados de busca e apreensão. As investigações sobre a atuação da quadrilha começou em agosto deste ano.