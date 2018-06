Operação termina com cinco presos por tráfico de drogas no RS

SÃO PAULO - Cinco pessoas foram presas por tráfico de drogas e furtos a residências e a estabelecimentos comerciais, na manhã desta terça-feira, 5, no município de Santa Rosa, no Rio Grande do Sul.

Segundo a Polícia Civil, os criminosos eram investigados há quatro meses. Além dos mandados de prisão, foram cumpridos dez mandados de busca e apreensão. Com os suspeitos, sendo três homens, de 24, 27 e 33 anos, e duas mulheres, de 22 e 24 anos, a polícia apreendeu objetos furtados, crack, e materiais usados para embalar a droga.

A ação se concentrou especialmente nas Vilas Nossa Senhora Aparecida e Planalto e contou com a participação de 40 agentes. Os presos foram autuados por tráfico e encaminhados ao Presídio Estadual de Santa Rosa.