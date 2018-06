Operação teve início em 2010 No domingo, o Estado divulgou as conclusões do inquérito da Operação Mãos Limpas, desencadeada em 2010, que apurou supostas fraudes no Poder Público do Amapá. De acordo com a Polícia Federal, o esquema desviou pelo menos R$ 1 bilhão dos cofres públicos nos últimos dez anos. As investigações apontaram como chefe dos desvios o ex-presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE) José Júlio de Miranda Coelho. Ontem, o jornal mostrou que os deputados do Amapá têm verba indenizatório sete vezes maior que a dos deputados federais.