Operação Verão registra 1.400 mortes nas rodovias do País A Polícia Rodoviária Federal registrou mais de 1.400 mortes em 27 mil acidentes entre os dias 15 de dezembro de 2006 e a meia-noite de domingo, 4, durante a chamada Operação Verão. Neste período, quase 17 mil pessoas ficaram feridas nas estradas do País. A Operação Verão englobou feriados importantes como Natal, Réveillon e carnaval, além das férias escolares de janeiro. Além das mortes, foram registrados também um grande prejuízo ao governo. Pelos cálculos da PRF, tendo como base estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), o Brasil perdeu, nos 80 dias da operação, mais de R$ 1,5 bilhão. No total, foram 27.015 acidentes, aumento de 7,48% em relação à Operação de 2006, quando 25.135 foram registrados; com 1.434 mortes, alta de 3,46%, contra 1.386 de 2006; e 16.990 feridos, aumento de 10,39%, em relação aos 15.391 de 2006. Segundo estudo do IPEA, publicado em 2006, um acidente com vítima fatal custa ao País R$ 418.341, enquanto um acidente com ferido traz prejuízo de R$ 86.032 e uma ocorrência sem vítima, R$ 16.084. No total, segundo o IPEA, o Brasil perde anualmente R$ 22 bilhões com os acidentes de trânsito em rodovias, sendo R$ 6,5 bilhões apenas em estradas federais.