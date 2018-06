Operação Verão terá central especializada em afogados no Paraná

SÃO PAULO - A Operação Verão, que será realizada no Litoral do Paraná, terá uma central para atender vítimas de afogamento, a partir de 17 de dezembro. Além disso, veranistas e moradores contarão com uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), médicos e enfermeiros.

A Central de Recuperação de Afogados, será instalada no Hospital Nossa Senhora de Navegantes, em Matinhos. O serviço inédito no Paraná fará o atendimento emergencial e tratamento das vítimas de afogamentos nos municípios litorâneos. Na temporada passada, os bombeiros registraram 1.200 resgates de afogados em diferentes graus no litoral, com 13 mortes.

A central terá uma equipe especialmente treinada, formada por um médico, um enfermeiro e um técnico de enfermagem, com equipamentos específicos, que manterão plantão, das 8h às 20h, de 17 de dezembro a 26 de fevereiro. O helicóptero de resgate, do Grupamento Policial Resgate Aéreo (Graer), dará apoio aos salvamentos.