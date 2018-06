Operação Xeque-Mate prende duas pessoas em São Paulo Duas pessoas foram presas em São Paulo pela Polícia Federal, que está realizando a operação Xeque-Mate, com o objetivo de desarticular uma quadrilha de 50 traficantes de drogas. Cerca de 100 agentes da PF no Rio de Janeiro iniciaram a operação na manhã de hoje. Desde cedo, os agentes estão cumprindo 36 mandados de prisão e outros 14 de busca e apreensão. Vinte e nove pessoas acusadas de envolvimento com o tráfico de entorpecentes seriam presas nesta manhã em Volta Redonda e outras sete nas cidades de Pinheiral, Barra Mansa e Japeri. Segundo a Polícia Federal, o bando movimentou, no ano passado, cerca de R$ 1,5 milhão com a venda de 60 quilos de cocaína. O tóxico era procedente de São Paulo. Em janeiro, a Polícia Federal prendeu outras 13 pessoas acusadas de pertencerem à mesma quadrilha.