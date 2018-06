Operações da polícia deixam sete mortos e prendem três no Rio

Três incursões da Polícia do Rio para reprimir o tráfico de drogas em favelas resultaram na morte de sete supostos traficantes nesta sexta-feira, 16. Segundo informações da Polícia Militar, outras três pessoas foram presas. Em outras operações simultâneas na quinta-feira, um homem foi morto durante tiroteio. Cinco pessoas foram mortas durante tiroteio de cerca de 15 minutos entre policiais do 39º Batalhão de Polícia Militar e traficantes por volta das 9h30, na favela conhecida como Gogó da Ema, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Os suspeitos ainda foram encaminhados ao Hospital municipal de Belford Roxo, conhecido como Hospital do Joca, mas não resistiram aos ferimentos. De acordo com a Assessoria de Imprensa da corporação, todos os mortos eram criminosos. Foram apreendidos 45 sacolés de cocaína, cerca de 150 trouxinhas de maconha, um fuzil Rügger 556, uma submetralhadora, um carregador, um revólver calibre 38, sete radiotransmissores e uma granada de fabricação artesanal. Nos pacotes de cocaína havia etiquetas com a inscrição "100% Prazer. Mulher do Bravo - R$ 20". Os dizeres eram acompanhados com uma ilustração pornográfica. Na Favela do Jacarezinho, na zona norte, um ataque contra uma viatura da polícia, na noite de quinta-feira, motivou uma incursão da Polícia Militar na favela nesta sexta. Outros dois bandidos morreram. Ele estavam gravemente feridos e foram levados para o Hospital Salgado Filho após tiroteio com policiais militares do 3º Batalhão e do Batalhão de Operações Especiais (Bope), mas não resistiram, porém, não corre risco de morrer. Com as vítimas, a PM afirma ter apreendido uma pistola 9 mm, um caderno com anotações sobre venda de drogas, 348 sacolés de cocaína, 260 trouxinhas de maconha e 70 pedras de crack. A estação de ferroviária do Jacarezinho chegou a ser fechada por meia hora para o tráfego de trens urbanos durante a troca de tiros. Esta semana o governador do Rio, Sérgio Cabral Filho, defendeu várias vezes a atuação da polícia e a sua chamada "política de enfrentamento" contra os traficantes de droga. "O governo insiste na ideologia da guerra para justificar a ausência do Estado nas áreas pobres. É ideológico. Cabral precisa criar um inimigo interno para justificar a barbárie de um política perversa com os mais pobres e ineficaz no combate à violência. Uma polícia violenta não significa uma sociedade tranqüila", rebateu nesta sexta-feira o deputado estadual Marcelo Freixo (PSOL), da Comissão de Direitos Humanos da Assembléia Legislativa. Arrastões Policiais do 22º Batalhão de Polícia Militar prenderam três homens suspeitos de praticar arrastões contra motoristas da Linha Vermelha, na Favela Nova Holanda, no Complexo da Maré, em Bonsucesso, zona norte. Leonardo de Andrade da Silva, conhecidos como Nego Léo, de 19 anos; Wesley de Oliveira Pereira, o Taca Bala, de 22 anos; e Kelson Bernardo da Silva, de 20 anos, foram presos com uma pistola calibre 380, 11 bombas caseiras e uma granada defensiva M9, de uso exclusivo das Forças Armadas. Taca Bala é suspeito da morte de um policial durante um tiroteio na via expressa. Três carros e duas motos roubadas foram recuperados na ação. (Colaborou Pedro Dantas, de O Estado de S.Paulo) Texto atualizado às 20 horas