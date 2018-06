Operações deixam feridos e fecham escola Operação policial no Morro dos Macacos, em Vila Isabel (zona norte do Rio), deixou ontem duas pessoas feridas, uma delas em estado grave. Raquel Lanes, de 33 anos, levou um tiro de fuzil na barriga e seu estado era crítico. Outro tiroteio, nos morros da Coroa e da Mineira, no centro, deixou mais de mil alunos sem aulas. A Polícia Civil fez uma operação em busca de armas e drogas e uma escola municipal fechou. Dois homens ficaram feridos e dois acusados de tráfico foram presos.