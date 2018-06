Operações serão regularizadas ainda nesta segunda, afirma Gol

A Gol informou no começo da noite desta segunda-feira, 22, em nota, que os problemas ocorridos no último final de semana e que geraram filas e atrasos em vários aeroportos brasileiros já estão solucionados e que suas operações devem ser regularizadas ainda nesta segunda. Veja também: Aeroviários descartam greve durante o feriado do Natal Jobim culpa a Gol por atrasos nos aeroportos no fim de semana A empresa não fez, no entanto, nenhuma menção aos comentários do ministro da Defesa, Nelson Jobim. O ministro afirmou que os problemas aconteceram o por conta de uma redução de pessoal realizada pela empresa. A companhia acrescentou que como medida de contingência adicional decidiu dobrar para quatro as aeronaves reservas nos aeroportos internacionais de Cumbica, em São Paulo, e Galeão/Antônio Carlos Jobim, no Rio de Janeiro, para o caso de mudanças na programação dos vôos. "Além disso, em preparação para o período de festas do final do ano, a Gol ampliou a sua força de trabalho em diversas áreas, como aeroportos, coordenação de vôos, planejamento de malha, tripulações comerciais e técnicas, além de sua Central de Relacionamento com o Cliente (CRC)", afirmou a empresa, em nota. A companhia divulgou ainda que em caso de alterações de vôos, seus funcionários foram orientados a fornecer todas as informações necessárias ao clientes.