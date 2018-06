Operações Urbanas saturam a Av. Faria Lima em SP Ruas congestionadas e infra-estrutura saturada podem levar a Prefeitura a rever o estoque de metros quadrados disponível para construção na Operação Urbana Faria Lima. O programa é um instrumento que permite mudar o zoneamento, com a concessão de coeficientes construtivos até quatro vezes maiores do que os permitidos, em troca de dinheiro para obras de infra-estrutura na região. Segundo especialistas, a operação teve bons resultados imobiliários e já rendeu R$ 246 milhões ao Município em contrapartidas. Mas deixou de lado o planejamento urbano. Leia mais no Jornal da Tarde