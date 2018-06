Operador morre em mina no sul de Minas Gerais O operador de máquinas Antônio Dornelas Leandro, de 49 anos, morreu em um acidente na Mineração Serra da Fortaleza, empresa do grupo Votorantim que atua na extração de níquel, em Fortaleza de Minas, no Sul do estado. O acidente ocorreu na noite de sexta-feira. Leandro fazia o transporte de minério em uma galeria a 300 metros de profundidade, quando caiu com a máquina em um poço. A queda foi de 45 metros de altura. De acordo com a Polícia Militar, a máquina ficou presa nas paredes do poço, mas o operador foi arremessado para o fundo e teve morte instantânea. A PM fez perícia no local e investiga as causas do acidente. O corpo foi resgatado e liberado para os parentes. A Votorantim Metais, que controla a Mineração Serra da Fortaleza, divulgou nota em que lamenta a morte de Leandro e informa estar prestando assistência à família do funcionário. Segundo o comunicado, a empresa segue as normas de segurança determinadas pela legislação brasileira e, também, algumas normas internacionais. A nota diz ainda que a Votorantim Metais também investiga as causas do acidente. A assessoria de comunicação da empresa informou que, desde a aquisição da Mineração Serra da Fortaleza, em 2003, este é o primeiro acidente com morte ocorrido no local.