Operário é soterrado em obra na zona sul de SP Um operário foi soterrado após desabamento de terra ocorrido em obra na Rua Regino Aragão, 155, na Vila Moinho Velho, na região do Ipiranga, zona sul de São Paulo. Seis equipes do Corpo de Bombeiros estão no local, trabalhando no resgate da vítima. Um dos helicópteros da Polícia Militar também foi acionado.