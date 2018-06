Operário fica ferido em soterramento em obras de Congonhas Um operário teve parte do corpo soterrado durante obras no estacionamento do Aeroporto Internacional de Congonhas, na zona sul de São Paulo, nesta quarta-feira, 21. Segundo a Secretária de Segurança Pública, a vítima trabalhava em uma valeta de acesso de água quando a terra cedeu, às 14h23. No deslizamento, o operário Josinaldo Silvio de Oliveira, que trabalha na empresa Hidropav, ficou encoberto até a cintura. Cinco equipes do Corpo de Bombeiros seguiram para o local. Por volta das 15 horas, ele foi resgatado e levado para o Hospital Arthur Saboya, da Secretaria Municipal de Saúde, onde passou por exames de radiografia e não foi verificada nenhuma fratura. O funcionário ficou em observação no hospital. Texto alterado às 12h11 do dia 22 de março para correção de informações. Ao contrário do que foi informado inicialmente pelos bombeiros, o funcionários não sofreu fraturas.